Griekspoor zegeviert als lucky loser en treft nu Van de Zandschulp in de VS

Good stuff from Griekspoor 💯 T. Griekspoor 🇳🇱 tops T. Daniel 🇯🇵 7-6(3), 6-3. #wsopen | #atp | #dtws pic.twitter.com/u04tVXBd2C

De eerste set in zijn duel met Daniel, die eveneens als 'lucky loser' aan het toernooi deelnam, werd ondanks zeven breekkansen, waaronder een setpunt voor de Japanner, in een tiebreak betwist. Daarin kwam de 26-jarige Griekspoor rap op voorsprong, waarna hij de set naar zich toetrok.

In de tweede set benutte Griekspoor z'n eerste breekkans, op 1-0, wel en gaf daarna het initiatief niet meer weg. De Nederlander besloot de partij met een lovegame.

Derde ontmoeting

Het is voor de derde keer dat Griekspoor en Van de Zandschulp elkaar treffen, maar nu wel voor het eerst op het hoogste niveau.

De vorige twee ontmoetingen tussen de twee waren op een challenger: Griekspoor won vorig jaar in Amersfoort en Van de Zandschulp ging in 2019 in Hamburg met de winst aan de haal, door een opgave van Griekspoor.