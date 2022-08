Ten Hag juicht eindelijk: 'fucking goed' United op rumoerige dag langs Liverpool

Een dag die begon met spanningen, frustratie en chagrijn is voor Manchester United uitstekend geëindigd. Na een sterk optreden op Old Trafford was de ploeg van Erik ten Hag aartsrivaal Liverpool met 2-1 de baas, waardoor na drie wedstrijden de eerste overwinning binnen is. De zege, die tot stand kwam door goals van Jadon Sancho en Marcus Rashford, geeft Ten Hag na twee eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de veertiende plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste driepunter. Ten Hag grijpt in: geen Ronaldo Ten opzichte van het met 4-0 verloren uitduel met Brentford had Ten Hag zijn elftal op vier plekken gewijzigd. Oranje-international Tyrell Malacia, die deze zomer werd overgenomen van Feyenoord, stond voor het eerst in de basis en kreeg te maken met Liverpool-steraanvaller Mohamed Salah als directe tegenstander. Aanvoerder Harry Maguire moest op de bank beginnen, net als Cristiano Ronaldo. "We moeten Liverpool als blok onder druk zetten. Daarvoor heb je veel energie nodig vanuit de omschakeling. Daarom hebben we deze keuze gemaakt", verklaarde Ten Hag, die wel benadrukte dat hij Ronaldo graag wil behouden.

Erik ten Hag met Cristiano Ronaldo, die slechts mocht invallen - Reuters

Energie zat er inderdaad in bij United, dat met meer inspiratie en vastberadenheid voor de dag kwam dan de afgelopen weken. De thuisploeg was ook al snel dicht bij de openingstreffer. Na goed doorzetten van Bruno Fernandes kreeg Anthony Elanga een bijna niet te missen kans - Ten Hag juichte al - maar hij raakte de paal. Niet veel later was het wel raak voor de 'Red Devils'. Een fraaie aanval eindigde bij Sancho, die zijn tijd nam en keurig de korte hoek vond: 1-0. Onder anderen Liverpool-verdediger Virgil van Dijk, die met de handen op zijn rug toekeek, greep niet in. 'We want Glazers out' De sterke start was een steuntje in de rug voor United en de achterban, die in aanloop naar de wedstrijd nog zijn onvrede had geuit. Duizenden fans liepen in een mars naar het stadion, terwijl ze herhaaldelijk 'We want Glazers out' scandeerden. De Glazer-familie, sinds 2005 eigenaar van Manchester United, is verre van geliefd. Onder leiding van de Amerikanen vallen de sportieve prestaties al jaren tegen, levert het transferbeleid weinig op en werd een mislukt avontuur in de Super League aangegaan.

Duizenden United-fans lopen in een protestmars richting Old Trafford - Reuters

Anders dan in mei 2021, toen een protest tegen de Glazers volledig uit de hand liep, bleef de situatie onder controle. Uit veiligheidsoverwegingen was 's middags wel de wedstrijdbespreking van United, die in het vlak bij Old Trafford gelegen Lowry Hotel had moeten plaatsvinden, uitgesteld en naar het stadion verplaatst. Rashford scoort, Liverpool reageert Ondanks de boost die de vroege voorsprong had gegeven, verloor United in de loop van de eerste helft de controle. Liverpool werd sterker, kreeg wat kansjes en kwam bijna op gelijke hoogte toen Fernandes na kolderiek uitverdedigen zijn sterk spelende teamgenoot Lisandro Martínez raakte op de eigen doellijn.

Marcus Rashford juicht nadat hij de 2-0 heeft gemaakt - Reuters

Na een benauwd einde van de eerste helft, begon United goed aan de tweede. Tien minuten na de pauze zorgde Rashford voor 2-0. De Engelse international werd weggestuurd door invaller Anthony Martial, bleef koel en verschalkte Liverpool-goalie Alisson Becker. In het vervolg verschoof het initiatief echter wederom naar Liverpool. De ploeg van coach Jürgen Klopp zocht de aanval, zette de thuisploeg onder druk en was onder anderen via Roberto Firmino dicht bij de aansluitingstreffer. Zege komt nog in gevaar United hield een tijdlang stand, maar moest tien minuten voor het einde toch een doelpunt incasseren. Een schot van Fabio Carvalho kon nog worden gekeerd door David de Gea, maar op een inzet van Salah had de Spaanse doelman geen antwoord: 2-1.

Erik ten Hag heeft z'n eerste zege bij Manchester United binnen - Getty Images