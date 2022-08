Heracles nog zonder tegengoal, Jong Ajax droogt 'Superboeren' af

Drie gespeeld, negen punten, tien doelpunten voor, nul tegen. De zon schijnt in Almelo en het zal de drang naar een directe terugkeer in de eredivisie alleen maar doen toenemen. Maandagavond zette Heracles de goede vorm in de eerste divisie probleemloos door, met een 0-3 zege in Eindhoven op de beloften van PSV.

Het niveauverschil tussen Heracles en Jong PSV bleek behoorlijk op De Herdgang. De bezoekende ploeg, die een tribune aan fans meekreeg uit Almelo, kwam vrijwel niet in de problemen. De talenten van PSV schoten slechts één keer op doel.

Heracles toonde zich een stuk effectiever. Lucas Schoofs, Anas Ouahim en Emil Hansson scoorden, maar ook Nikolai Laursen maakte indruk met twee assists. De speler die met het lekkerste gevoel de bus in stapte, moet Michael Brouwer zijn geweest. In de laatste minuut van de extra tijd stopte de doelman een penalty, waardoor hij voor de derde keer op rij de nul houdt.