Hoofd van Hongaarse weerdienst ontslagen na niet uitgekomen weersverwachting

Het hoofd van de Hongaarse weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de nationale feestdag de "grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije" gehouden worden. Volgens de weerdienst waren stortbuien en onweer op komst. Daarom werd het vuurwerkspektakel in Boedapest een week uitgesteld.

De meteorologen bleken er flink naast te zitten: er kwam geen storm. Het hoofd van de weerdienst en zijn plaatsvervanger werden vandaag per direct door de minister van Technologie en Industrie ontslagen.

Schuld van meteorologen

Een dag na het afblazen van het vuurwerk kreeg de weerdienst de wind van voren in regeringsgezinde media. De meteorologen kregen de schuld van het uitstellen van wat "Europa's grootste vuurwerkshow" had moeten worden.

De weerdienst bood excuses aan, maar zei ook dat onzekerheid altijd een rol speelt bij het weer. Op basis van de modellen was het minst waarschijnlijke scenario zaterdag uitgekomen. "Dat hoort helaas bij ons vak", aldus het Hongaarse KNMI.

Domper voor Orbán

Het uitstellen van de show was een tegenvaller voor premier Orbán. Veel aanhangers van de premier waren al naar Boedapest gekomen, ook vanwege de beloofde lage bierprijs. Politici en de organisatoren zagen zich genoodzaakt de show uit te stellen; ze waren bang dat maar een handjevol mensen zou komen opdagen vanwege het aangekondigde slechte weer.

Ook lag het drama van 2006 nog in het geheugen: toen trok een grote storm over de Hongaarse hoofdstad terwijl anderhalf miljoen mensen naar de jaarlijkse vuurwerkshow aan het kijken waren. De storm veroorzaakte een grote chaos en vijf mensen kwamen om het leven, onder meer door omvallende bomen.