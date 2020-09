Frans OM zoekt meer daders en slachtoffers in kunstschaatsschandaal

Het openbaar ministerie van Parijs is een onderzoek gestart naar 21 coaches die worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen in het Franse kunstschaatsen. Het onderzoek volgt op een rapport van het Franse ministerie van sport.

In het rapport uit augustus komt het ministerie met tal van beschuldigingen en getuigenissen van aanranding, intimidatie of mishandeling tegen de 21 trainers. Het onderzoek is bedoeld om nog meer slachtoffers en vermeende daders op te sporen, meldt het parket.

In februari begon het openbaar ministerie van Parijs een strafrechtelijk vooronderzoek. Aanleiding was de getuigenis van voormalig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol, die beweerde dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals was verkracht door haar toenmalige trainer Gilles Beyer. Abitbol was vijftien jaar oud toen het misbruik begon. Ze schreef er ook een boek over.