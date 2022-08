Na zeven presidenten vertrekt Amerikaanse top-immunoloog Fauci

De belangrijkste adviseur van het Witte Huis over de coronacrisis legt in december zijn functie neer. Anthony Fauci diende zeven Amerikaanse presidenten, was meer dan een halve eeuw in dienst van de overheid en gaf 38 jaar leiding aan het belangrijkste Amerikaanse instituut voor infectieziekten.

Beroemd en verguisd werd hij, als de man die de presidenten Trump en Biden adviseerde over coronamaatregelen. Anthony Fauci (81) werd het gezicht van de overheidsaanpak van de ziekte die in de Verenigde Staten volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tot nu toe meer dan een miljoen levens eiste.

Fauci en Trump verschilden openlijk van mening over de aanpak van het coronavirus en de boodschap die erover moest worden verteld aan het Amerikaanse volk. Op een gegeven moment suggereerde Trump dat hij overwoog Fauci te ontslaan, maar daar zag hij toch van af.

Ronald Reagan

De carrière van Fauci kwam begin jaren 80 in een stroomversnelling, toen hij zich bezighield met onderzoek naar hiv. Hij adviseerde president Ronald Reagan en de zes presidenten na hem over de aanpak van de epidemie. Hij is overigens geen viroloog, zoals vaak wordt aangenomen, maar arts, gespecialiseerd in immunologie.

Veel succesvolle therapieën voor auto-immuunziektes zijn gebaseerd op zijn bevindingen. Ook in het gevecht tegen malaria, tuberculose, ebola, vogelgriep en recent nog apenpokken speelde hij een belangrijke rol. Democratische en Republikeinse presidenten vertrouwden blindelings op zijn adviezen.