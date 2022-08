Met 'Gini' in gedachten countert AS Roma zich langs gepromoveerd Cremonese

Zonder Georginio Wijnaldum - zijn afwezigheid was niet te missen in het Stadio Olimpico - heeft AS Roma gewonnen van Cremonese. De ploeg van oud-Feyenoorder Cyriel Dessers speelde dapper en had iets meer de bal, maar had grote moeite met de rappe uitvallen van de Romeinen. Wonder boven wonder bleef het slechts 1-0. AS Roma begon de warming-up met een steunbetuiging aan de geblesseerde Wijnaldum, die zondag op de training een scheenbeen brak en volgens La Gazzetta dello Sport vermoedelijk tot januari niet speelt. Geen WK dus. 'Forza Gini' stond er op de witte t-shirts waarin zijn ploeggenoten zich enkele minuten opwarmden.

Trainer José Mourinho toonde eerder op de dag op sociale media al zijn medeleven. "Soms kan voetbal shit zijn. In slechts twee weken is Gini één van ons geworden vanwege zijn menselijke kwaliteiten. Zijn voetbalkwaliteiten kenden we al." Mourinho veegde en passant nog even de vloer aan met "het tuig" dat volgens hem geruchten verspreidt over de vermeende schuldige aan Wijnaldums blessure, Felix Afena-Gyan. "Laten we allemaal samen staan vanavond: we spelen voor AS Roma, voor Wijnaldum en voor Afena-Gyan", greep Mourinho het voorval aan ter bevordering van de teamgeest.

De Instagram-post van Mourinho - Instagram | José Mourinho

Mourinho stuurde zijn ploeg het eigen Olimpico in met een typische Mourinho-instelling. Tegenhouden, ontregelen, nog eens tegenhouden en dan op de counter gevaar stichten. Dat lukte meerdere keren via Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham en Nicolò Zaniolo. Maar het voetballende Cremonese gaf de wedstrijd kleur. De omhaal van Dessers na ruim een halfuur oogde wat klungelig, maar verdiende meer dan het schampen van de buitenkant van de paal. Met zijn poeier kort na rust was de Belgisch-Nigeriaanse spits nog dichter bij zijn eerste goal in de Serie A: vol op de lat. Voor zijn tweede omhaal van de avond verdiende hij meer jurypunten, maar ook die ging naast. Weer blessure Zaniolo Verder was Roma voor rust ondanks minder balbezit de gevaarlijkste ploeg. De bezoekers ontmantelden de Romeinse counters een enkele keer met daadkrachtige tackles. Zo ook toen Vlad Chiriches de ontsnapte Zaniolo met een correcte tackle stopte. In de duikeling die erop volgde, landde de 23-jarige Italiaan verkeerd op zijn schouder. Per golfkart en met een slap hangende linkerarm hobbelde de glamourboy uit Massa naar de kant. Na twee gescheurde kruisbanden in twee jaar wacht Zaniolo ogenschijnlijk opnieuw lang blessureleed. Vervang 'Gini' op de witte shirts maar voor 'Nico'.

Zaniolo wordt afgevoerd - EPA