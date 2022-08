Collega trof Nederlandse militair in borst in Irak

De Nederlandse militair die gisteren in Irak een kogel in de borst kreeg, is geraakt door een collega. Tot nu toe was alleen bekend dat de man gewond raakte bij het onderhoud van een wapen.

De Koninklijke Marechaussee zegt nu dat een ander hem verwondde. De gewonde militair ligt zwaargewond in een militair ziekenhuis in Bagdad. Een rechercheteam van de marechaussee vertrekt op korte termijn naar Irak om onderzoek naar het voorval te doen.

De gewonde militair hoort tot de 11 Luchtmobiele Brigade, die het vliegveld van Erbil bewaakt. Ook de militair die bij het ongeval betrokken blijkt te zijn, werkt op die luchthaven.