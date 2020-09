Brussel waarschuwt Britten: stop eenzijdige aanpassing brexit-akkoord

De plannen van de Britse premier Johnson om het brexit-akkoord aan te passen moeten zo snel mogelijk de prullenbak in, in elk geval voor het einde van de maand. Dat heeft Eurocommissaris Maros Sefcovic gezegd na overleg in Londen met de Britse brexit-minister Michael Gove.

Met het wetsvoorstel dat gisteren bekend werd heeft de Britse regering het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ernstig aangetast, verklaarde Sefcovic verder. Het is nu aan Londen om die breuk te herstellen.

Steen des aanstoots is het wetsontwerp waarin Londen zich het recht voorbehoudt om de afspraken die zijn gemaakt over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (dat in het VK blijft) eenzijdig aan te passen.

Obstakels

Om te voorkomen dat er weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt zodra de EU en het VK volgend jaar definitief uit elkaar zijn, is afgesproken dat de EU-regels blijven gelden voor Noord-Ierland. De Britten willen van die clausule af, omdat dat bij een no-deal brexit leidt tot extra douanecontroles en heffingen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Als Londen de wet niet terugtrekt, dreigen er sancties vanuit Brussel, aangezien de Britten dan contractbreuk plegen. Het scheidingsakkoord tussen de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk is immers door beide partijen ondertekend en dus bindend.

De nieuwe ruzie zet het overleg over een handelsakkoord dat op 1 januari zou moeten ingaan op scherp. Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan scheiden zich de wegen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder handelsakkoord. Velen vrezen voor chaos aan de grenzen.