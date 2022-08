Petitie Egyptische intellectuelen: Britten moeten Steen van Rosetta teruggeven

De Steen van Rosetta moet terug naar Egypte, het land van herkomst, zegt de bekende Egyptische archeoloog Zahi Hawass. Het wereldberoemde object is van grote waarde: door de vondst van deze granieten steen kon het hiërogliefenschrift worden ontcijferd.

De Steen van Rosetta is nu een van de toeristische trekpleisters in het British Museum in Londen. De 75-jarige Hawass zegt in de krant The National actie te gaan voeren om de steen terug te krijgen in Egypte. Hij is een petitie gestart die door verschillende Egyptische intellectuelen is ondertekend.

De steen werd in 1799 gevonden in Egypte door een officier van het leger van Napoleon. Het object bevat dezelfde tekst in drie verschillende talen, waardoor het na jaren onderzoek mogelijk was het schrift van de oude Egyptenaren te begrijpen. De steen viel in de handen van het Britse leger en werd in 1802 meegenomen uit de Egyptische stad Alexandrië.

'Icoon van Egypte'

Volgens Hawass is het hoog tijd dat roofkunst wordt teruggeven aan het land van herkomst. "De Steen van Rosetta is het icoon van de Egyptische identiteit. Het British Museum heeft niet het recht om dit artefact aan het publiek te tonen", zegt hij in de krant. Ook wil hij andere roofkunst terughalen, zoals het beeld van koningin Nefertiti, een van de grote schatten van het Neues Museum in Berlijn.