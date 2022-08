Frans dorp moet al twee maanden water met tankwagen aanvoeren

Frankrijk wordt deze zomer zwaar getroffen door de extreme droogte. Er zijn overal in het land problemen met de drinkwatervoorziening. "In meer dan 100 gemeenten komt er geen water meer uit de kraan'', zei minister Christophe Béchu (Klimaat). Boeren klagen dat hun koeien niets meer te grazen hebben en vrezen voor mislukte oogsten.

"De mais wordt gegrild door de zon, de bieten drogen uit en de aardappelen kwijnen weg'', zei boerenfederatie FNSEA. Dat heeft grote gevolgen: Frankrijks neemt 18 procent van de totale landbouwproductie in de EU voor z'n rekening. En die producten worden ook massaal geëxporteerd, onder meer naar Nederland.

De droogte duurt al vele weken en de situatie lijkt niet te verbeteren. "Sinds 17 juli worden dagelijks droogterecords gebroken. De bodem is nu droger dan in de rampjaren 1976 en 2003'', meldde het Frans meteorologisch instituut Météo France afgelopen week.

Waterputten leeg

In het dorpje Bouchet-Saint-Nicolas, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. weten ze er alles van. Begin juni bleken de twee waterputten van het dorp met 300 inwoners leeg te staan. "Er kwam van de ene op de andere dag geen druppel meer uit de kraan'', vertelt eigenaar Fabien Rochedy van Auberge du Couvigy, het plaatselijke hotel-café-restaurant. "We hebben toen aan de hotelgasten flessen water uitgedeeld uit de winkel, zodat ze in ieder geval hun tanden konden poetsen. En aan de bar hebben we koffie gemaakt met flessenwater. Dat was een behoorlijke kostenpost.''

Voor het gemeentebestuur zat er maar één ding op: water van elders halen. "We laten het nu ophalen met een speciale tankwagen'', vertelt burgemeester Josette Arnaud. Gemiddeld 25 keer per week rijdt die tankwagen nu heen en weer tussen Bochet-Saint-Nicolas en het dorp Costaros, 7 kilometer verderop, waar nog wel water is. "Per keer neemt die wagen 12.000 liter drinkwater mee. Dat wordt dan in onze watertoren geloosd'', aldus de burgemeester. "Dat doen we dus al meer dan twee maanden. En de droogte is nog niet voorbij."

Beperkingen voor watergebruik

De Franse regering krijgt vooral van linkse en milieupartijen het verwijt te weinig te doen aan klimaatproblemen zoals de toenemende droogte. Er zou geen structurele en landelijke langetermijnvisie zijn. Zelfs het eigen adviesorgaan van de regering heeft bij herhaling gezegd dat president Macron z'n eigen klimaatdoelstellingen niet haalt.

"Wij hebben geen enkele steun gekregen van het rijk'', zegt burgemeester Arnaud van Bouchet-Saint-Nicolas. "We hebben ons watertekort zelf moeten oplossen en die tankwagen moeten we zelf betalen. Kleine plattelandsdorpjes als het onze worden een beetje vergeten.''

De regering stelde deze zomer wel een crisiscomité samen en er kwamen beperkingen op het watergebruik, zowel voor burgers als voor boeren. Die maatregelen gelden in het grootste deel van Frankrijk. Degenen die ondanks een verbod toch de kraan open zetten, kunnen een boete krijgen van 1.500 euro voor particulieren tot 7.500 euro voor bedrijven.

Golfbanen mogen nog wel

De Franse regering besloot ook om de waterschappen dit jaar 100 miljoen euro extra te geven om aanpassingen te doen vanwege de droogte en de klimaatveranderingen. Dat geld moet onder meer gebruikt worden voor beter toezicht op waterbronnen en reservoirs. En de waterschappen moeten zorgen dat er minder water verbruikt wordt en dat water vaker wordt hergebruikt.

Maar volgens linkse politieke partijen komt dat veel te laat, en worden er ook te weinig dwingende maatregelen genomen. "Waarom betalen grote bedrijven een lagere prijs voor water dan particulieren? Dat is toch niet normaal?", zei Marie Pochon van De Groenen in de krant Libération. Die partij maakt zich er boos over dat de rekening te vaak bij gewone Fransen wordt gelegd. Zo mogen golfbanen nog altijd hun terreinen wél besproeien.

Overigens investeert de Franse regering ook in het herstel van waterleidingen. Uit officieel onderzoek is gebleken dat één op de vijf liter drinkwater in de bodem verdwijnt door lekkages in de leidingen. Zo gaat elk jaar 937.000.000 kubieke meter water verloren: daarmee zouden 18 miljoen Fransen of de complete Nederlandse bevolking een jaar lang aan drinkwater kunnen worden geholpen.