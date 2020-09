Pyreneeënsolo gaf Hirschi vertrouwen: 'Anders had ik nooit zo aangevallen'

De Zwitser bezorgde ploegleider Marc Reef met zijn aanval opnieuw een spannende middag. "Het was weer peentjes zweten. Er zat een aantal goede renners in de achtervolgende groep, zoals Julian Alaphilippe en Pierre Rolland. Je bent nooit zeker voordat je aan de streep bent."

De teleurstelling droop van zijn gezicht af, zondagavond in de Pyreneeën. Negentig kilometer in zijn eentje in de aanval en dan derde worden achter Tadej Pogacar en Pimoz Roglic, het is niet slecht voor een 22-jarige Tourdebutant. Maar Marc Hirschi wilde meer.

Met de bijna geslaagde aanval van zondag in het achterhoofd demarreerde Hirschi op de zwaarste klim van de dag, de Suc au May. "Dat gaf me veel vertrouwen, anders zou ik nooit zo hebben aangevallen in m'n eentje. Het gaf me extra kracht, het was nu of nooit. Ik heb ook veel berichten gekregen, daar moest ik aan denken en daar ben ik heel dankbaar voor."

Overtuigd van zijn zege was Hirschi pas in de straten van Sarran. "Ik twijfelde de hele tijd, tot de laatste paar honderd meter heb ik volle bak gereden. In de laatste kilometer geloofde ik pas dat ik het zou kunnen halen. Het voelt ongelofelijk, het is moeilijk er woorden voor te vinden."

'Vuurtje is gaan branden'

Ploeggenoot Joris Nieuwenhuis maakt Hirschi van dichterbij mee dan wie dan ook, hij slaapt bij de Zwitser op de kamer. Nieuwenhuis zag dat Hirschi zich niet gek liet maken na de lange solo met teleurstellende uitkomst.

"Hij blijft gewoon heel relaxed. Er is denk ik een vuurtje in hem is gaan branden, want hij wist dat hij er heel dicht bij was en hij baalde echt heel erg. Vanavond zullen we wel een klein feestje vieren."