Voetbalnomade Wotte duikt na Qatar en Abu Dhabi op als jeugdtrainer in Syrië

Het toch al veelzijdige cv van Mark Wotte kent een nieuw avontuurlijk hoofdstuk. De 61-jarige Nederlander is in dienst getreden van de Syrische voetbalbond, waar hij de teams van onder 20 en 23 jaar gaat trainen.

Wotte, in een ver verleden verdediger bij Feyenoord, FC Den Haag en SVV, coachte in Nederlands clubs als FC Utrecht, ADO Den Haag, FC Den Bosch, RKC en Willem II. De laatste vijftien jaar is hij vooral buiten de landsgrenzen actief.

Marokko, Egypte, Qatar, Abu Dhabi, Saudi-Arabië; Wotte was overal. "Ik werk graag in het Midden-Oosten. Ik ben dan ook erg blij met de kans van de Syrische voetbalfederatie. Ik weet dat het land bezig is om te bouwen aan een betere toekomst en voetbal is onderdeel van de cultuur hier", zei Wotte bij zijn presentatie.