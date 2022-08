Podcast De Dag: Oekraïne kiest de aanval

Een vliegbasis, munitiedepot en hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot ver weg van het front werden aangevallen op het schiereiland de Krim dat door Rusland in 2014 werd geannexeerd. De oorlog wordt daarmee niet meer alleen uitgevochten in het oosten en zuidoosten van Oekraïne aan de frontlinie.

Het is een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In podcast De Dag maken we de balans op met Rusland- en Oost-Europadeskundige Bob Deen van het Clingendael Instituut. Hij ziet dat Oekraïne uit de verdediging komt en door de wapens uit het Westen meer kan aanvallen, terwijl de problemen aan Russische kant zich opstapelen.