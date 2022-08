Vanavond op tv: De VVD worstelt met het asielbeleid • Onverklaarbare stikstof in de duinen • Wie is Aleksandr Doegin?

De worsteling van de VVD met het asielbeleid VVD-staatssecretaris Van der Burg, van asiel, bracht vandaag een bezoek aan de gemeente Tubbergen. In een hotel in het daar gelegen plaatsje Albergen worden straks asielzoekers opgevangen. Het kabinet passeerde bij de beslissing de gemeente, en die is daar niet blij mee. Ook veel lokale VVD-fracties zijn het niet eens met die beslissing. Ze noemen het een aantasting van de autonomie van gemeenten, en pleiten voor een asielstop. We praten erover met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.

De onverklaarbare stikstof in de duinen Binnen tien maanden moeten kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland per gebied bij minister Van der Wal aangeven hoe ze de stikstof gaan verminderen. Maar voor de duinen bij de kust is dat niet te doen, omdat het bij een kwart van de stikstof daar onduidelijk is waar het vandaan komt.