Vuelta groot feest, maar renners klagen over parcours: 'Dit kan niet'

Bijna een miljoen mensen stonden er langs de kant het afgelopen weekend tijdens de Vuelta-start in Nederland, waar de eerste drie etappes gereden werden.

De renners genoten van de mensenmassa's langs de kant, zo vertelden ze na afloop en de de organisatie noemde Nederland een plek "die fietsen ademt en die we in ons hart gesloten hebben".

"De warme reacties van het enthousiaste Nederlandse publiek waren geweldig", zei Vuelta-directeur Javier Guillén. "We voelden ons thuis."

Kritiek op parcours

Over de organisatie en het enthousiasme dus niets meer dan lof. Over het parcours zijn de renners echter een stuk kritischer.

Met name de Spaanse renner Alejandro Valverde haalt in de Spaanse pers hard uit naar de route die werd voorgeschoteld. "Over het algemeen hadden we behoorlijk wat angst op de fiets", vertelt de renner van Movistar tegenover de Spaanse zender TVE.

"Dit soort parcours kan niet. Het lijkt wel of we zeven keer door dezelfde stad zijn geweest en of de dorpen op waren. Ik ben vandaag niet gevallen, maar dat is omdat we ongelooflijk goed controleerden als ploeg. Maar het is beter als ik er niet meer over zeg, anders zeg ik misschien dingen waar ik spijt van ga krijgen", aldus Valverde, die met name kritisch was over de derde etappe van Breda naar Breda.

In de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht kwam de 42-jarige Valverde ten val. Op Twitter verklaarde de Spanjaard na afloop dat het geen rustige dag was en dat er veel spanning was. Ook bedankte hij het Nederlandse publiek.