Twee coronagevallen bij beachvolleybaltoernooi King of the Court in Utrecht

Tijdens het internationale beachvolleybalevenement King of the Court in Utrecht zijn twee spelers positief getest op het coronavirus: de Zwitser Quentin Métral en de Tsjech David Schweiner. Beide spelers zijn uit het toernooi gehaald.

Métral en Schweiner testten allebei respectievelijk drie en zes weken geleden voor het eerst positief. "Hoewel ze in hun thuisland nog negatief testten, pakte de eerste test in Nederland toch positief uit", aldus toernooiarts Marc Doornbos.

"We weten dat het kan. Ook zonder dat iemand nog symptomen van covid-19 heeft, kunnen tot drie maanden na een besmetting deeltjes van het coronavirus in een lichaam blijven en dan zorgen voor een positieve test. De kans dat dit ook het geval is bij Métral en Schweiner is aannemelijk", stelt Doornbos.