Fortuna zet trainer Ultee al na drie wedstrijden op straat

Fortuna Sittard heeft besloten de samenwerking met hoofdtrainer Sjors Ultee per direct te beëindigen. Ook assistent-trainer Rob Alflen vertrekt.

Onder leiding van Ultee verloor Fortuna de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Afgelopen zaterdag werd er met 4-1 verloren van Cambuur.

De 35-jarige Ultee nam in november 2020 het stokje over van Kevin Hofland. Hij eindigde dat seizoen knap als elfde. Afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer en wist Fortuna zich maar nipt te handhaven.

'Niet enkel op basis van laatste drie wedstrijden'

Technisch manager Sjoerd Ars is zich bewust van de impact van het besluit. "Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen. We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden."

"We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club", aldus Ars op de website van de club.

Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen tijdelijk de taken over.