Flink aantal botbreuken bij coureur die op toeschouwer TT Vlagtwedde botste

De motorrijder en toeschouwer die afgelopen weekend gewond raakten bij de historische TT in Vlagtwedde zijn niet in levensgevaar. Het gaat naar omstandigheden goed met ze en ze zijn aanspreekbaar, laat de organisatie van het evenement weten.

Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag. Coureur Jacky Middelburg jr. kwam ten val en gleed tientallen meters over het asfalt. Hij gleed door een dranghek en schepte daarbij een toeschouwer. Het evenement in het Groningse dorp werd na het ongeluk direct afgelast.

De toeschouwer is volgens RTV Noord een 72-jarige man uit Duitsland. "Over zijn toestand kunnen wij niet veel zeggen in verband met zijn privacy. Via de politie heb ik wel vernomen dat hij aanspreekbaar is, hij beantwoordt zelfs zijn telefoon", zegt bestuurslid Bianca Keijzer bij de regionale omroep.

Ook de motorrijder is aanspreekbaar. "Hij is geopereerd aan verschillen breuken in zijn heupen, onderbeen en bekken. Onderzoek moet uitwijzen of er nog verder letsel is. Maar onder deze omstandigheden gaat het redelijk goed."

Onwel door de hitte

Volgens de organisatie wees politieonderzoek uit dat de motor technisch in goede staat was, net als het wegdek: "Op beelden is te zien dat Middelburg in één klap is gevallen."

De organisatie vermoedt daarom dat hij ten val kwam door een hitteflauwte. "Er waren wat verschuivingen in het tijdschema, waardoor het team van Middelburg wat langer heeft moeten wachten. Het was mooi weer die dag en ze zitten te wachten in pakken, een helm en handschoenen. Als je dan een beetje hittegevoelig bent, dan raak je sneller oververhit als je een kwartier extra moet wachten."

Ze hopen lering te trekken uit het gebeuren. "Desnoods moet er een overkapping komen voor de wachtperiode, zodat de coureurs in ieder geval in de schaduw staan."

Tegenhanger van Assen

De historische TT is de tegenhanger van de 'echte' TT in Assen waar coureurs op de modernste motoren de strijd aangaan op een afgesloten circuit. In Vlagtwedde gaat het om een straatrace dwars door het dorp en rijden de deelnemers op lawaaiige, relatief oude motoren.