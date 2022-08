'Guus who's back?': Hiddink helpt Australië op weg richting WK in Qatar

Guus Hiddink gaat de Australische bondscoach Graham Arnold assisteren tijdens de voorbereiding op het WK in Qatar. Als 'verhalenverteller' en inspirator is hij even van de partij als de Socceroos in september oefenen tegen Nieuw-Zeeland.

Hij is daarmee de tijdelijke vervanger van René Meulensteen, die de taak heeft om in Europa WK-tegenstanders van Australië te bekijken. Het land komt in Qatar in de groepsfase Frankrijk, Denemarken en Tunesië tegen.