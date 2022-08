Luiten wenst zich geen gebroken been meer, maar geniet van eagle

Joost Luiten is weer terug op de golfbaan. En naar tevredenheid bovendien, zegt hij terugkijkend op de Tsjechische Masters in Praag, waar hij niet alleen meteen de cut haalde, maar ook op een bevredigende 41ste plaats eindigde.

"Het was geen wereldweek, maar het resultaat was oké", laat de 36-jarige Rotterdammer in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn weten. "Het spel voelde goed. Het enige wat nog ontbrak was de scherpte, het afmaken. Met één slag beter per dag sta je in de top-15. Zo dicht ligt het bij elkaar."

Maar belangrijker nog: hij had er ook weer plezier in. En dat was begin juni wel anders, toen hij in Hamburg zelfs pardoes van de baan stapte. Vanwege een rugblessure, luidde de eerste verklaring. Maar het lag toch even anders.

"Ik had bepaalde gevoelens op de baan waar ik zelf ook van schrok. Ik dacht letterlijk: joh, ik ga hier tegen een boom trappen tot ik mijn been breek, want dan heb ik een excuus om niet meer op de golfbaan te hoeven staan."

Psychologische wereld

Geen gezonde gedachten natuurlijk, begreep ook Luiten meteen. "Als ik mij niet fit genoeg voel - in dit geval mentaal fit, wat in het golf misschien nog wel belangrijker is dan het fysieke gedeelte - is het de vraag of ik mijzelf wel in die positie moet zetten. En het antwoord was: nee."

Luiten besloot niet alleen in Hamburg de strijd te staken, hij gunde zich ook een rustperiode. En ging op zoek naar hulp. "Ik heb natuurlijk mensen om mij heen, een team om mij heen. Maar als je dit soort dingen meemaakt, heb je andere mensen nodig. Dan kom je meer in de psychologische wereld terecht. Ik heb mij daar ook aan overgegeven. Ik had ook geen keus. Als je jezelf wat wil aandoen, weet je dat je daar iets mee moet doen."