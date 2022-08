Conducteur mishandeld en beroofd na vertrek uit Rotterdam

Een conducteur van NS is vanochtend door twee mannen bespuugd, geslagen en beroofd in een trein. Dat gebeurde toen de man vervoersbewijzen wilde controleren, nadat de trein vertrokken was van Rotterdam Centraal in de richting van Leeuwarden.

De verdachten wisten te ontkomen toen de trein werd stilgezet bij Rotterdam Alexander. De politie houdt er rekening mee dat de verdachten via de nooduitgang van het station en daarna via een sloot zijn gevlucht. Na een zoektocht met onder meer de politiehelikopter is één verdachte aangehouden.

'Ze mogen hier niet mee wegkomen'

De directeur van NS heeft bij Rijnmond met afschuw gereageerd op het voorval. "Ook collega's willen weer heelhuids thuiskomen na hun werk. Dit gedrag accepteren wij nooit. Daders mogen hier niet mee wegkomen. Alle beelden en informatie delen wij met de politie. Onze zorg gaat nu uit naar onze collega die alle ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. We roepen medereizigers die iets gezien hebben op om zich te melden bij de politie", aldus directeur Eelco van Asch.

De mannen namen onder meer de portofoon van de conducteur mee.