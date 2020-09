Tete beproeft geluk bij Fulham in Premier League

Kenny Tete verdedigt voortaan de clubkleuren van Fulham. De 24-jarige rechtsback komt over van Olympique Lyonnais, waar hij de afgelopen drie jaar onder contract stond. Hij tekent voor vier seizoenen bij de Premier League-club.

Tete kwam bij Lyon, dat hem in 2017 overnam van Ajax, in drie seizoenen tot 80 optredens in de hoofdmacht. Een vaste basspeler was hij niet. Frans international Léo Dubois stond de voorbije twee jaar doorgaans hoger in de pikorde.

Van der Sar en Babel

De 13-voudig Oranje-international is de dertiende Nederlander in Fulhams clubhistorie. Terence Kongolo was de meest recente landgenoot die het shirt van Fulham droeg, hij werd afgelopen halfjaar gehuurd van Huddersfield Town maar keerde deze zomer terug.

Ook onder anderen Edwin van der Sar, Urby Emanuelson, Maarten Stekelenburg, John Heitinga en Ryan Babel waren ooit actief op Craven Cottage.

Fulham komt na de promotie van afgelopen seizoen dit seizoen weer uit in de Premier League, het hoogste Engelse niveau. De 'Cottagers' beginnen de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.