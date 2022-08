Familielid van dode kinderen in koffers geïdentificeerd, mogelijk moeder

Een vrouw die mogelijk familie is van de twee kinderen van wie lichaamsdelen zijn gevonden in koffers in Nieuw-Zeeland, verblijft in Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse politie heeft dat bevestigd op verzoek van de politie in Nieuw-Zeeland.

De vrouw is in Zuid-Korea geboren en heeft een Nieuw-Zeelands paspoort. Ze vertrok in 2018 naar Zuid-Korea en er wordt verondersteld dat ze daar nog steeds is. Lokale media melden dat de vrouw haar Koreaanse nationaliteit heeft opgegeven om het Nieuw-Zeelandse staatsburgerschap te krijgen.

Waar ze nu is en of ze alleen of met andere familieleden in Zuid-Korea aankwam, is niet duidelijk. Volgens de Nieuw-Zeelandse politie zou ze de moeder van de kinderen kunnen zijn, op basis van haar leeftijd en haar oude adres in Auckland. De vrouw heeft lang gewoond op het adres dat bekend was bij de opslagbox waar de koffers jarenlang hebben gelegen.

Lang onopgemerkt gebleven

De koffers waarin de menselijke resten van de twee kinderen zaten werden vorige week geveild. Bij thuiskomst ontdekte de koper de gruwelijke inhoud. De koffers kwamen uit een opslagbox en werden geveild omdat de huur niet meer werd betaald. Op de veiling kunnen de bieders niet uitgebreid alle spullen bekijken en controleren.

Onderzoek wees uit dat de lichamen van kinderen tussen de vijf en tien jaar oud waren. Hoe het komt dat de koffers zo lang onopgemerkt zijn gebleven, wordt ook nog door de politie onderzocht.