VVD'ers in Noord-Holland: gemeenten kraken onder asielcijfers

Steeds meer VVD'ers in gemeenten leveren kritiek op de asielaanpak van het kabinet en de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Kort geleden schreven VVD-fractievoorzitters in Limburg al een brandbrief aan de Kamerfractie, nu hebben 24 van hun collega's uit Noord-Holland dat gedaan.

Zij schrijven dat "onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers". Volgens hen gaat het draagvlak om nog meer mensen op te vangen met de dag achteruit. "Deze belasting is lokaal niet langer houdbaar of verdedigbaar", staat in de brief.

Oneigenlijke dwangmaatregel

Dat het kabinet vorige week de gemeente Tubbergen opdroeg asielzoekers op te vangen in een hotel, is volgens de Noordhollandse VVD'ers "een oneigenlijke dwangmaatregel, waarmee de grondwettelijke positie van gemeenten met voeten wordt getreden".

Ze vinden dat gemeenten en provincies "mede-eigenaar zijn geworden van een probleem waar ze niet om hebben gevraagd". Fractievoorzitter Van Wijk van de VVD in Schagen benadrukte in het NOS Radio1 Journaal dat de gemeenten steeds noodoplossingen moeten bedenken.

De VVD'ers hekelen ook de manier waarop kabinet en Kamerfractie communiceren. In de brief staat verder onder meer dat asielzoekers van wie de aanvraag kansloos is zo snel mogelijk moeten worden teruggestuurd en dat procedures moeten worden versneld.