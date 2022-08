Plaatselijke VVD'ers hekelen asielbeleid in scherpe bewoordingen

Steeds meer VVD'ers in gemeenten leveren scherpe kritiek op de asielaanpak van het kabinet en de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Kort geleden schreven VVD-fractievoorzitters in Limburg al een brandbrief aan de Kamerfractie, nu hebben ook collega-fractievoorzitters uit Noord-Holland en raadsleden uit andere delen van het land dat gedaan. Ze vallen het landelijke beleid met harde woorden aan.

De Noord-Hollandse fractievoorzitters schrijven dat "onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers". Volgens hen gaat het draagvlak om nog meer mensen op te vangen met de dag achteruit. "Deze belasting is lokaal niet langer houdbaar of verdedigbaar", staat in de brief.