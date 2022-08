Nederlandse rugbyers vinden in Welshman Jones nieuwe bondscoach

Lyn Jones is vanaf 1 september de nieuwe bondscoach van de Nederlandse rugbyers. De 57-jarige Jones is de opvolger van Zane Gardiner, die afgelopen april vertrok. Tussentijds was de Zuid-Afrikaan Dick Muir aangesteld als interim-bondscoach.

Jones is afkomstig uit Wales en speelde ook interlands voor dat land. Met Jones trekt de rugbybond een ervaren coach aan. Zijn laatste klus was tot vorig jaar bondscoach van Rusland. Hij was daar tussen 2018 en 2021 actief.

Jones is vereerd met zijn nieuwe baan. "Ik ben blij dat ik mij mag inzetten om de doelstellingen van Rugby Nederland te helpen bereiken. Een van die doelstellingen is om een vooraanstaand rugbyland op het niveau van landen als Spanje en Roemenië te worden."

"Een andere is om op termijn deel te nemen aan het wereldkampioenschap rugby", aldus Jones. De Nederlandse bond mikt daarbij met de mannenploeg op het WK van 2027 in Australië.

High performance-programma

De Nederlandse bond heeft Jones mede dankzij financiële steun van de mondiale federatie World Rugby kunnen binnenhalen.

De internationale bond heeft Nederland voor een periode van zes jaar opgenomen in een zogeheten high performance-programma. Daartoe behoren 24 rugbylanden die zowel financieel als organisatorisch worden gesteund door World Rugby