Coric is terug op z'n oude niveau: klopt Tsitsipas in finale Cincinnati

Borna Coric is de verrassende winnaar geworden van het masterstoernooi in Cincinnati. De Kroaat, die op weg naar de finale achtereenvolgens Rafael Nadal (de nummer twee van de plaatsingslijst), Roberto Bautista (15), Félix Auger-Aliassime (7) en Cameron Norrie (9) versloeg, was de Griek Stefanos Tsitsipas (4) met 7-6 (0), 6-2 de baas.

De 25-jarige Coric werd vorig jaar aan zijn schouder geopereerd. Hij keerde in maart terug op de baan en is nu weer op zijn oude niveau. Met zijn derde ATP-titel katapulteerde de Kroaat, eind 2018 nog even de nummer twaalf van de wereld, zichzelf van de 152ste naar de 29ste plaats op de ATP-ranglijst.

In de tiebreak van de eerste set, waarin hij een 4-1 voorsprong verspeelde, opende Tsitsipas met een dubbele fout, waarvan de Griek niet meer herstelde. Coric hield de druk er stevig op en zag Tsitsipas, zevende op de mondiale tennisladder, in de zesde game van de tweede set knakken.

Primeur voor Garcia

Bij de vrouwen ging de titel naar Caroline Garcia. De Française was in de finale met 6-2, 6-4 te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitová.