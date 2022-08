'Anti-Poetingroepering pleegde aanslag op dochter ideoloog'

Een oppositiepoliticus uit Rusland stelt dat een Russische verzetsbeweging achter de bomaanslag zit op Darja Doegina, gisteren in de buurt van Moskou. De 29-jarige dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin zou gedood zijn door het Nationaal Republikeins Leger (NRL), een tot nu toe onbekende anti-Poetingroepering.

Of die groepering ook echt bestaat en officieel de aanslag heeft opgeëist is onduidelijk. Het Russische oud-parlementslid Ilja Ponomarjov, die nu in Oekraïne verblijft, zei gisteravond in een tv-uitzending dat het NRL verantwoordelijk is voor de bomaanslag, en meer gewapende acties van plan is.

Grafkisten en paleizen

Ponomarjov heeft ook een manifest gepubliceerd dat van de verzetsbeweging zou zijn. In het document worden president Poetin en zijn bondgenoten, mede vanwege de invasie in Oekraïne, tot vijand van het Russische volk verklaard. "Armoede en grafkisten voor sommigen, paleizen voor anderen - dat is de essentie van Poetins beleid", wordt op sociale media uit het manifest geciteerd: