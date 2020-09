Hamilton wint bergrit in Tirreno, Woods behoudt leiderstrui

Lucas Hamilton heeft de vierde rit in Tirreno-Adriatico op zijn naam gebracht. De Australiër van Mitchelton-Scott was in de etappe over 194 kilometer van Terni naar Cascia zijn Italiaanse medevluchter Fausto Masnada overtuigend de baas in de sprint.

Het tweetal was op zeven kilometer van de meet, in de afzink van de Ospedaletto, de laatste van drie pittige beklimmingen, ontsnapt uit de favorietengroep en hield stand.

De Canadees Michael Woods finishte op tien seconden als eerste van de achtervolgende groep en behield de leiderstrui. Wilco Kelderman finishte in de groep-Woods, maar zakte in het klassement. De Sunweb-renner werd gepasseerd door Masnada en Hamilton en staat nu vijfde op 0.30.