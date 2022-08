Rode Kruis heropent steunpunt in Ter Apel, op andere plek met beveiliging

Het Rode Kruis heropent vandaag het humanitair servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat werd een week geleden gesloten vanwege de onrust bij het asielzoekerscentrum, maar nu zijn er maatregelen genomen om de rust te bewaren.

"We hebben onze cabin verplaatst en we gaan werken met een beveiliger die ervoor kan zorgen dat onze medewerkers veilig hun werk kunnen doen", zegt Nicole van Batenburg, woordvoerder van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat er een veiligheidsrisicogebied is afgekondigd rond het centrum waar de politie preventief mag fouilleren, heeft volgens Van Batenburg niet meegespeeld in de beslissing. "Ook als dat niet was gebeurd waren wij wel weer opengegaan."

Vechtpartij en diefstal

Het servicepunt sloot nadat er vorige week zondag een grote vechtpartij was uitgebroken bij het aanmeldcentrum. Ook waren er eigendommen van Rode Kruis-medewerkers verdwenen. Daarvan heeft de hulporganisatie aangifte gedaan.

Van Batenburg spreekt van een gespannen situatie bij het azc, waar al weken te weinig bedden zijn voor nieuwkomers. "De spanningen liepen echt op. We zien steeds meer mensen buiten slapen, dus het is niet zo gek dat de sfeer toch anders wordt."

Dit weekend sliepen er weer 300 mensen buiten bij het centrum. Dat komt doordat de doorstroming is vastgelopen: ook in andere azc's is geen plek en statushouders komen lastig aan een woning door de oververhitte huizenmarkt.

Vorige week vertelden meerdere mannen over hun negatieve ervaringen bij Ter Apel: