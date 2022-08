Oranje onder 20 jaar stoomt op WK voetbal door naar laatste vier

Nederland lijkt bij het WK voetbal voor vrouwen tot 20 jaar niet meer te stuiten te zijn. Een 2-0 overwinning op Nigeria heeft de ploeg in Costa Rica tot in de halve finales gebracht. Daarin wacht donderdagnacht (Nederlandse tijd) Spanje, de verliezend finalist van de vorige editie van het toernooi in 2018.

Oranje begon het toernooi met een krappe nederlaag tegen titelverdediger Japan, maar daarna is het crescendo gegaan. Tegen Nigeria zorgde Zera Hulswit met een prachtige uithaal al na elf minuten voor de 1-0 voorsprong. Kort nadat Nigeria de lat had getroffen, verdubbelde Ziva Henry de marge door slecht uitverdedigen aan Afrikaanse zijde af te straffen.

Nigeria deed verwoede pogingen om de aansluitingstreffer te maken en kreeg ook kansen, maar doelvrouw Lisan Alkemade gaf, met hulp van de Nederlandse verdediging, geen krimp.