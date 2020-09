Friese zorgmedewerkers met klachten krijgen voorrang bij coronatest

Friese zorgmedewerkers met coronaklachten kunnen zich voortaan eerder laten testen in Friesland. De zorginstellingen hebben dat afgesproken met GGD Friesland om te "voorkomen dat de zorg in de knel komt".

Medewerkers in ziekenhuizen en sommige zorginstellingen hebben al een eigen testfaciliteit. Voor de overige zorgmedewerkers geldt vanaf gisteren dat ze zich via hun zorginstelling voor een test kunnen aanmelden bij GGD Friesland. Die heeft ruimte gereserveerd voor deze testen in bestaande testlocaties in Leeuwarden, Drachten en IJlst. Ook wordt er onderzocht of er tijdelijke testlocaties kunnen worden ingezet in de provincie.

Volgens GGD Friesland is de nieuwe stap van groot belang. "Door de snelle test is het eerder duidelijk of zorgmedewerkers het virus bij zich dragen en of ze aan het werk kunnen blijven. Door de wachttijden die er nu zijn voor het testen, dreigt de zorg in de knel te komen", is te lezen in het persbericht van de organisatie.

Ten koste van de zorg

De zorgmedewerkers die vandaag in Leeuwarden een 'sneltest' konden doen, zijn erg opgelucht. "Anders had ik tot zaterdag moeten wachten, dus dit geeft meer zekerheid", vertelt een vrouw. Ze werkt in de gehandicaptenzorg met kinderen. "Je kan je werk niet uitvoeren als je zolang moet wachten en dan is er op mijn werk een persoon te weinig. Dan ontstaat er onderbezetting, en dat gaat ten koste van de zorg van de kinderen."

De medewerkers krijgen waarschijnlijk binnen 24 uur de uitslag, vertelt Jaap Erik Pijlman van GGD Friesland. "Het is zelfs zo dat als je in de ochtend laat testen, de kans groot is dat je in de avond je uitslag krijgt." De nieuwe maatregel is een succes, vertelt hij. Er kwamen vandaag tientallen mensen op af.

Ook een andere vrouwelijke zorgmedewerker met een neusverkoudheid liet zich testen. De uitslag van de test moet voor haar snel binnenkomen, want dit weekend werkt ze bij de huisartsenpost. "En vervanging is heel ingewikkeld om te vinden. Er is niemand anders die mijn dienst daar kan doen. Ik weet niet hoe ze dat zouden moeten oplossen. Daarom ben ik blij dat ik binnen 24 uur iets hoor."