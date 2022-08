Zoektocht naar overlevenden na aardverschuiving bij heiligdom in Irak

Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een sjiitisch heiligdom. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er zijn nog meer mensen bedolven geraakt. Zes mensen, onder wie drie kinderen, zijn gered en reddingwerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven.

De aardverschuiving was bij het Qattarat al-Imam Ali-heiligdom bij de voor sjiieten heilige plaats Kerbala, in Centraal-Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water, waarop de grond is gaan schuiven. Daardoor is het plafond van het heiligdom bezweken en op bezoekers terechtgekomen.

Vanuit het nabijgelegen Bagdad zijn zware graafmachines naar het heiligdom gestuurd om te helpen met de reddingsoperatie. In hoeverre die in te zetten zijn, is echter nog niet duidelijk. "Een kleine fout kan al leiden tot verdere instortingen", zegt een woordvoerder ter plaatse tegen internationale media.

Imam Ali

De Iraakse president Saleh noemt de reddingswerkers heldhaftig en roept op om alles op alles te zetten om de slachtoffers onder het ingestorte heiligdom vandaan te krijgen.

Het Qattarat al-Imam Ali-heiligdom is een waterbron. Sjiieten geloven dat imam Ali, de schoonzoon van de profeet Mohammed, daar in 657 met zijn leger is gestopt om te drinken.