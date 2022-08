'Als Ten Hag en United van Liverpool verliezen, is de grote vraag hoe ze verliezen'

Vooralsnog richten de gifpijlen van de fans zich niet op Ten Hag, maar op de Amerikaanse clubeigenaren, de familie Glazer. Voor het duel van 21.00 uur op Old Trafford is een protestmars gepland. Zo'n protest liep vorig jaar uit de hand, waardoor de wedstrijd tegen Liverpool werd afgelast .

"Als ze verliezen, is de grote vraag hoe ze verliezen", aldus Geert Langendorff, correspondent in Engeland, in Studio Voetbal. "Een 1-0 wordt wel geaccepteerd. Wordt het slechter, dan wordt de druk op Ten Hag groter. Er moet verbetering zijn ten opzichte van vorig seizoen, toen het 4-0 en 5-0 voor Liverpool werd."

Ondanks dat de woede van de fans nog vooral over de Glazers gaat, leest Langendorff ook kritische berichten over Ten Hag. "Hem wordt verweten iets te naïef aan de klus te zijn begonnen. Hij had kunnen inzien dat zijn spelers niet klaar zijn om zijn manier van spelen uit te voeren. Zijn spelers konden het niet aan."

'Paniekoverleg over Antony'

Niet alleen de resultaten zitten tegen voor Ten Hag en United, ook op de transfermarkt loopt het nog niet naar wens. De gewenste middenvelder Frenkie de Jong kwam niet. Casemiro kwam vrijdag wel, net als eerder Tyrell Malacia (Feyenoord), Christian Eriksen (Brentford) en Lisandro Martínez (Ajax).

Het volgende transferdoel is Antony. Een eerste bod van 80 miljoen euro op de Ajacied werd afgewezen. Ajax vraagt naar verluidt 100 miljoen euro. "Ze zijn bij United nu zo in paniek dat ze intern overleggen of Antony 100 miljoen waard is", zegt Langendorff. "Gezien de sportieve ellende en onrust onder supporters lijken ze daartoe bereid."