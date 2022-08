Goals en assist voor jarige Lewandowski bij zege Barça, basisplaats De Jong

Met Frenkie de Jong in de basis heeft FC Barcelona zijn tweede competitieduel van het seizoen wel in winst omgezet. Na de 0-0 van vorige week tegen Rayo Vallecano werd het uitduel met Real Sociedad met 4-1 gewonnen. De jarige Robert Lewandowski kroonde zich met twee doelpunten en een assist tot matchwinner. Omdat Sergio Busquets in het duel met Vallecano rood kreeg en daardoor geschorst was, had Barça-trainer Xavi Hernández een plek in de basis ingeruimd voor De Jong, die daardoor zijn honderdste competitiewedstijd voor Barcelona mocht spelen. Memphis Depay, die dicht bij een overgang naar Juventus is, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Frenkie de Jong (r) in duel met Takefusa Kubo - Reuters

De Catalanen stonden in de eerste dertig seconden flink onder druk, maar weerstonden de pressie van de tegenstander en wisten zelf te scoren. Uit een counter maakte Lewandowski, die 34 is geworden, al na 45 seconden zijn eerste officiële doelpunt in het Barça-shirt. Sociedad slaat terug Heel lang kon Barcelona niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later had oud-Willem II'er Alexander Isak beide ploegen alweer op gelijke hoogte gebracht. De Jong verspeelde de bal op het middenveld waarna de Zweedse spits met wat fortuin de bal over keeper Marc-André ter Stegen schoot. In het vervolg van de eerste helft bleek de thuisploeg sterker. Zo kreeg David Silva een goede kans, maar wist Ter Stegen knap te redden op het verdekte schot van de routinier. Na rust kwam Barcelona wat beter in het spel, toch leek Sociedad op voorsprong te komen. Een vrije trap vloog in het doel, maar buitenspel gooide roet in het eten voor de thuisploeg.

Ansu Fati viert zijn treffer tegen Real Sociedad - Reuters

Waar Sociedad niet wist te scoren, lukte dat Barcelona aan de andere kant wel. Vlak nadat Xavi Ansu Fati en Raphina in het veld had gebracht was het tweetal betrokken bij een doelpunt. De Braziliaan speelde de bal in op Fati, die op zijn beurt met een hakbal Ousmane Dembélé in staat stelde om te scoren. Twee minuten later was de wedstrijd gespeeld toen Lewandowski aan het einde stond van een fraaie aanval in het Sociedad-strafschopgebied en zijn tweede van de avond binnenschoof. Fati was ook bij deze treffer de aangever en tien minuten later waren de rollen omgedraaid en scoorde de jonge Spanjaard op aangeven van de Poolse spits.