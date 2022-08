Roma meldt 'ernstige blessure' Wijnaldum; WK-deelname in gevaar

Georginio Wijnaldum heeft in zijn nog korte verblijf bij AS Roma een enorme tegenvaller moeten incasseren. De 31-jarige middenvelder liep zondag op de training een scheenbeenblessure op en is voorlopig uitgeschakeld. Roma spreekt van "een ernstige blessure".

De van Paris Saint-Germain gehuurde voetballer wordt de komende dagen verder onderzocht. Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang Wijnaldum is uitgeschakeld.

Scheur of breuk?

Voor een scheur in het scheenbeen staat normaal gesproken een herstelperiode van zes weken. Bij een breuk is de revalidatieperiode doorgaans minimaal drie maanden en dan kan Wijnaldum deelname aan het WK in november vergeten.

Roma meldt dat Wijnaldum een breuk heeft, maar die term wordt ook vaak al gebruikt bij een scheur.