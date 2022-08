Islamitische school in het Westland opent deuren ondanks jaren van verzet

Jarenlang heeft de Westlandse politiek zich verzet tegen de komst van een islamitische school in Naaldwijk, maar nu opent de Islamitische School Westland toch de deuren. 65 leerlingen beginnen morgen het schooljaar bij de onderwijsinstelling van stichting Yunus Emre.

"Het voelt onwerkelijk", zegt directeur Ali Ahrough tegen Omroep West. "We hebben hier zo lang naartoe geleefd." In het gebouw zat eerst een Daltonschool. Nu het ontruimd is, zijn de eerste spullen zoals schrijfmaterialen, stoelen, tafels, digitale lesborden en laptops naar binnen gebracht.

Ahrough voerde jarenlang een strijd met drie lokale partijen in de gemeente Westland die de komst van zijn school niet zagen zitten. Maar toenmalig minister Slob wilde dat de school er wel zou komen, en kreeg gelijk van de Raad van State.

Lerarentekort

Er was nog wel onzekerheid over de opening van de school dit jaar, omdat er mogelijk te weinig leraren zouden zijn. "Leerkrachten willen bijna allemaal parttime werken, daar loopt elke basisschool tegenaan. Uiteindelijk hebben we het rond gekregen, met zowel islamitische als niet-islamitische leerkrachten", legt Ahrough uit.

De school begint met zes leerkrachten en drie klassen. Dat zijn een combinatieklas groep 1/2, een combinatieklas 4/5 en een groep 3. "Er was ook veel belangstelling bij ouders van de bovenbouw, maar daar beginnen we nog niet aan."

'Normale school'

Als de groei verloopt volgens de voorspellingen van de directeur, dan zit de school, die vier lokalen ter beschikking heeft, vanaf volgend schooljaar vol. Daarna dreigt zelfs een lerarentekort, maar Ahrough maakt zich voorlopig geen zorgen. "Het is begrijpelijk dat je niet direct over een groot schoolgebouw kan beschikken. We hebben twee jaar de tijd om naar een oplossing te zoeken."

De directeur zegt dat hij veel positieve reacties krijgt en verwacht dat dit alleen maar zal toenemen. "Als mensen straks merken dat wij een gewone school zijn, waar ze totaal geen last van hebben, dan raakt het in de vergetelheid en op de achtergrond."