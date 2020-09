Falkenburg is met Roda JC toe aan achtste Nederlandse club

Erik Falkenburg breidt de verzameling van Nederlandse voetbalclubs op zijn palmares nog iets uit. De 32-jarige middenvelder verruilt ADO Den Haag voor Roda JC en is daarmee toe aan zijn achtste Nederlandse club.

Falkenburg kwam eerder al uit voor Sparta, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda en Willem II. Zijn dienstverband bij ADO, waarvoor hij in totaal 73 keer in actie kwam, begon in 2017.

In totaal speelde Falkenburg, die nog nooit bij een buitenlandse club onder contract stond, meer dan 300 wedstrijden in de eredivisie. Bij eerstedivisionist Roda JC tekende hij een contract voor één seizoen.

In 2017 werd Falkenburg de vierde speler die voor zeven verschillende eredivisieclubs wist te scoren. De quizvraag is dus: welke spelers gingen hem voor?