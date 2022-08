Feyenoord raakt Aursnes kwijt aan Benfica: 'Vanochtend al afscheid genomen'

Feyenoord ontvangt naar verluidt 15 miljoen euro voor de 26-jarige Noorse middenvelder, die een jaar geleden voor 450.000 euro overkwam van Molde FK. Eerder deze transferperiode verkocht Feyenoord al Luis Sinisterra (25 miljoen euro), Marcos Senesi (15 miljoen), Tyrell Malacia (15 miljoen) en Bryan Linssen (1,3 miljoen).

"Voor de club is het fantastisch dat we zoveel geld verdienen in deze transferwindow", aldus Slot. "De afgelopen vijf jaar is er nooit een speler verkocht voor veel geld, dus de noodzaak is er ook. De realiteit is dat het moet. We hebben als club ook al heel goede spelers weten vast te leggen."