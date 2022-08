Hoogspringster Weerman maakt indruk bij EK-debuut, estafetteploegen naast podium

Hoogspringster Britt Weerman heeft bij de EK atletiek in München een knappe prestatie neergezet door als vierde te eindigen. De 19-jarige EK-debutante sprong in de finale over 1,93 meter, net als Angelina Topic. Maar omdat Weerman meer foutsprongen had geproduceerd, ging het brons naar de 17-jarige Servische. Het goud was voor de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich, die over 1,95 meter sprong. De Montenegrijnse Marija Vukovic greep met dezelfde hoogte het zilver. Begonnen als turnster Tot zeven jaar geleden beoefende Weerman nog de turnsport, maar door een zware elleboogblessure moest ze die sport op haar twaalfde vaarwel zeggen. Ze stapte over naar atletiek en het hoogspringen bleek haar op het lijf geschreven. De doorbraak van Weerman kwam afgelopen maart, toen ze Nederlands kampioene werd. Drie maanden later verbeterde ze bij een wedstrijd in het Belgische Ninove het Nederlands record met een sprong over 1,95 meter. Dat was ook meteen haar startbewijs voor de EK in München.

Britt Weerman - ANP

Haar deelname aan de WK junioren in het Colombiaanse Cali, waar ze zilver veroverde, bleek een goede voorbereiding op de EK. In de finale in München had ze geen moeite met de aanvangshoogte van 1,82 meter. Met de lat op 1,86 en 1,90 meter had ze meer moeite en ging ze er pas in haar tweede poging overheen. Vervolgens vloog ze wel in één poging over 1,93 meter, maar 1,95 was zondagavond net wat te hoog gegrepen. Estafetteploegen De Nederlandse estafetteploegen eindigden op de 4x100 meter naast het podium. De mannen kwamen als vierde over de finish in de finale, de vrouwen eindigden als vijfde.