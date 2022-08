Nederlandse militair kritiek na schot in borst in Irak

Een Nederlandse militair is in Irak zwaargewond geraakt bij wapenonderhoud. De man is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. Hij heeft een schotwond in de borst.

De militair van de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht is lid van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van de Noord-Iraakse Erbil beveiligt. Zo'n 120 Nederlandse militairen doen mee aan die missie.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident. De familie van het slachtoffer is door Defensie geïnformeerd. Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim zegt dat zijn gedachten bij de militair, zijn familie en de collega's zijn. "Ik volg de situatie nauwlettend."

Het ministerie van Defensie maakte in juni een video over de werkzaamheden in Erbil: