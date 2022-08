Luiten vindt na mentale problemen rust terug in Praag, waar hij 41ste wordt

Luiten besloot in juni een tijdlang geen toernooien te spelen, na een tegenvallend Dutch Open en een dramatische start in Hamburg. Hij voelde zich mentaal niet in staat om topgolf te spelen.

Deze week pakte Luiten de draad weer op en begon hij met een eagle (twee slagen onder par) op de eerste hole. "Die gaf me wel meteen een boost. Ik stond sowieso heel ontspannen op de baan, had rust in mijn hoofd, precies waarnaar ik op zoek was", schrijft hij op zijn website.

"Mijn spel was prima, zoals ik vaker heb gezegd, golfen verleer ik niet zomaar als ik een paar weken geen club aanraak." Luiten haalde vrijdag als 48ste de cut en sloot het toernooi af met een ronde van 69 slagen, drie onder het gemiddelde.

Huizing beste Nederlander

Luiten was niet de beste Nederlander in Praag. Die eer was voor Daan Huizing, die met -7 als gedeeld 33ste eindigde. De Duitser Maximilian Kieffer (16 slagen onder par) schreef het toernooi op zijn naam.