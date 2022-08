Ruim 100 gijzelaars bevrijd na bloedige aanval hotel Mogadishu

Na de gijzeling in een hotel in de Somalische stad Mogadishu zijn 106 mensen gered. Dat meldt een lokale politiechef aan persbureau Reuters. De gijzeling volgde op een aanval van moslimextremisten afgelopen vrijdag. Onder de overlevenden zijn vrouwen en kinderen. Een deel van hen had zich opgesloten in hotelkamers.

De terroristen - hoeveel het er waren is niet bekend - bestormden het hotel vrijdagavond en afgelopen nacht beëindigde het leger de gijzeling. De Somalische minister van Gezondheid zegt tegen een lokale tv-zender dat er zeker 21 doden zijn gevallen. Meer dan honderd mensen raakten gewond, van wie vijftien ernstig.

Het hotel ligt in puin: