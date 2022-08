De Ligt bekroont eerste basisplaats bij Bayern met doelpunt en 7-0 winst

Matthijs de Ligt, spelend met een ingepakte hand vanwege een blessure, luisterde zijn eerste basisplaats voor de grootmacht op met een doelpunt. De verdediger van Oranje kopte halverwege de eerste helft een corner binnen bij de tweede paal. Het was de 2-0 voor Bayern, na een vroege treffer van Leroy Sané.

Vorig seizoen won Bayern thuis ook al met 7-0, maar ging de ploeg op bezoek in het Ruhrgebied met 4-2 onderuit. Deze keer zat zo'n verrassing in Bochum er geen moment in.

Door treffers van Kingsley Coman en Sadio Mané liepen de bezoekers nog voor rust uit naar 4-0 en na de pauze zorgden Mané (strafschop), Cristian Gamboa (eigen doelpunt) en Serge Gnabry voor de eindstand.

Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch vielen in de tweede helft in bij Bayern.