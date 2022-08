Hordenloopster Visser naar EK-finale, Sedney en Tjin-A-Lim redden het niet

Nadine Visser is doorgedrongen tot de finale van de 100 meter horden bij de EK atletiek. Ze won haar halve finale in 12,74. Maayke Tjin-A-Lim en Zoë Sedney redden het niet en strandden in de halve finales.

De 27-jarige Visser kende een teleurstellende start van het jaar. Bij de NK indoor in februari liep ze een scheurtje op in haar hamstring, op precies dezelfde plek als een jaar eerder toen die blessure haar voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio verstoorde.

Na wederom een maandenlange herstelperiode stond de hordenspecialist ruim twee maanden geleden weer voor het eerst aan de start van een wedstrijd over 100 meter horden. Bij de Fanny Blankers-Koen Games op 6 juni werd ze zesde. Later die maand stond ze bij de Nederlandse kampioenschappen op de hoogste trede van het podium.

Inhaalrace Visser

Visser hoefde in München pas op de slotdag in actie te komen, omdat ze vanwege haar klassering al verzekerd was van een plaats in de halve finales. De start van de Nederlandse was niet de beste van het veld. Onder anderen Ditaji Kambundji was sneller weg uit de startblokken.