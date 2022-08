Hordenloopster Visser komt 0,01 seconde tekort voor bronzen EK-medaille

Nadine Visser heeft net naast de medailles gegrepen op de 100 meter horden bij de EK atletiek. Ze kwam 0,01 seconde tekort voor het brons. Het goud was voor de Poolse Pia Skrzyszowska.

"Ik besef het nog niet helemaal, ik snap het ook niet zo goed", laat een teleurgestelde Visser weten na de finale. "Ik wacht al jarenlang tot er weer een EK komt en precies nu ben ik niet in vorm. Superfrustrerend..."

De 27-jarige Visser kende een teleurstellende start van het jaar. Bij de NK indoor in februari liep ze een scheurtje op in haar hamstring, op dezelfde plek als een jaar eerder toen die blessure haar voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio had verstoord.

Na wederom een maandenlange herstelperiode stond de hordenspecialist ruim twee maanden geleden voor het eerst weer aan de start van een wedstrijd over 100 meter horden. Bij de Fanny Blankers-Koen Games op 6 juni werd ze zesde. Later die maand stond ze bij de Nederlandse kampioenschappen op de hoogste trede van het podium.

Finalerace

In de finale in München kende Visser een sterke start en zag ze favoriete Cindy Sember moeite hebben met de hordes. De Britse deed zodoende niet mee om de medailles. Visser leek achter Skrzyszowska en de Hongaarse Luca Kozák af te stevenen op brons, maar de Zwitserse Ditaji Kambundji had net een wat betere finish dan de Nederlandse.