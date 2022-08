Wiebes hoopt na EK-goud 'eindelijk iets terug te doen' als ze ook naar WK mag

Witte kampioenstruien met de sterren van de Europese vlag erop, Lorena Wiebes had voor zondag al een kleine collectie van 'EK-titels' in haar kledingkast hangen. In 2017 finishte de wielrenster uit Mijdrecht tijdens de junioreneditie van de Europese kampioenschappen in Herning al als eerste. Twee jaar later, tijdens de Europese Spelen in Minsk, stond er ook al geen maat op de Nederlandse sprintster.

Die twee tricots verbleekten echter bij het exemplaar dat de 23-jarige renster zondagmiddag op de Odeonplatz in het centrum van München om de schouders kreeg gehangen. Haar winst tijdens de EK in Beieren mocht dan de kroniek van een aangekondigde overwinning zijn, de vreugde was er niet minder om.

Twee etappezeges in Tour

Wiebes, deze zomer in de Tour de France ook al goed voor twee etappezeges, rekende in de eindsprint met een half wiel verschil af met de Italiaanse Elisa Balsamo. De wereldkampioene schreeuwde die nederlaag van zich af met een luidkeels 'Porca Madonna'.

Wiebes op haar beurt koesterde het witte shirt met de sterren als een kostbaar kleinood. "Heel mooi dat je hier een heel jaar in mag rijden." De overwinning houdt wel in dat ze de eerste helft van het komende seizoen niet te bewonderen is in de kleuren van haar nieuwe ploeg, Team SD Worx. "Ik hoop dat ze daar ook tevreden zijn met deze trui."

Bekijk hieronder de winnende sprint van Lorena Wiebes