Invaller Wålemark helpt Feyenoord over dood punt bij RKC: 1-0 winst

Na rust bracht trainer Arne Slot met Wålemark en Jens Toornstra voor Orkun Kökçü en Oussama Idrissi nieuw elan in de ploeg en dat bleek te werken. Met name de Zweed liet zich meteen zien met een vlammend schot, dat met moeite gepareerd kon worden door Etienne Vaessen.

In de eerste helft was het karig wat Feyenoord liet zien. RKC kreeg via Patrick Vroegh en Michiel Kramer de twee grootste kansen. De 20-jarige debutant Quilindschy Hartman, die mocht beginnen als linksback, zorgde voor het enige schamele wapenfeit van Feyenoord met een schot voorlangs.

Feyenoord heeft aan een moeizame wedstrijd bij RKC Waalwijk drie punten overgehouden: 0-1. Danilo brak in de tweede helft de ban met het benutten van een strafschop, die was gegeven na een overtreding op invaller Patrik Wålemark.

Even later bood Wålemark ook Javairô Dilrosun een bijna niet te missen kans, maar laatstgenoemde raakte de bal verkeerd. In de counter was RKC gevaarlijk. Iliass Bel Hassani vond Feyenoord-keeper Justin Bijlow op zijn weg.

Strafschop breekt de ban

In de 65ste minuut werd Wålemark door Thierry Lutonda tegen de grond gewerkt in het strafschopgebied van RKC. Scheidsrechter Edwin van de Graaf keek op advies van de VAR de beelden terug en zag dat het een strafschop was. Danilo, die op het punt stond gewisseld te worden, ging achter de bal staan en schoot keurig in de hoek.

Met kansen voor onder anderen oud-Feyenoorder Michiel Kramer namens RKC, invaller Mohamed Taabouni, de vervanger van de door kramp gevelde Hartman, namens Feyenoord, en ver in blessuretijd voor RKC-invaller Florian Jozefzoon kon het in de slotfase nog alle kanten op.

De drie punten gingen echter mee naar Rotterdam.