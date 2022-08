Wereldkampioen Gajser geeft MXGP-titel extra glans met zege in Frankrijk

MXGP-wereldkampioen Tim Gajser heeft de GP van Charente Maritime op zijn naam geschreven.

De Sloveen, die vorige week in Finland de zege in het eindklassement veiligstelde, eindigde in Frankrijk als tweede in de eerste manche en won op indrukwekkende wijze de tweede.

De Zwitser Jeremy Seewer was de beste in de eerste manche, waarna Gajser in de tweede manche zijn klasse toonde. In de laatste ronde stond hij nog derde, maar dankzij een paar flitsende inhaalacties won hij de race alsnog.

Over twee weken is in Turkije de laatste GP van het seizoen.